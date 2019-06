Tom Holland vuole realizzare un film fra 'Spider-Men' con Tobey Maguire e Andrew Garfield

Mentre le prime reazioni a Far From Home descrivono il film Marvel Studios come il miglior cine-comic su Spider-Man mai realizzato, il suo giovane protagonista Tom Holland sfrutta il tour promozionale per far sognare i fan circa un cross-over con i precedenti interpreti dell'arrampica-muri.

In un recente intervista, infatti, Holland ha ammesso di voler realizzare un film fra Spider-Men e lavorare insieme a Tobey Maguire e Andrew Garfield, che hanno impersonato Peter Parker e il suo alter-ego in costume rispettivamente nella trilogia di Sam Raimi e nel rebott di Marc Webb, The Amazing Spider-Man.

Queste le parole dell'attore:

"Ovviamente mi piacerebbe fare un film con quei ragazzi, sarebbe fantastico! Sarebbe davvero fantastico, sarebbe davvero, davvero bello. E sappiamo che è qualcosa che i fan desiderano tantissimo. Ma farlo o meno è una decisione che devono prendere Marvel e Sony. Non dipende da me, non posso arrivare e dire: 'Kevin Feige, signore, questo è quello che faremo nel prossimo film!'. Però credo che sarebbe davvero fantastico."

Voi cosa ne pensate di questa eventualità? Sareste curiosi di vedere un film del genere? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Nelle scorse ore, Kevin Feige ha ammesso che anche un potenziale film fra Spider-Man e Venom dipenderà dalla decisione della Sony, che possiede entrambi i personaggi.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla descrizione delle scene post-credit di Far From Home.