Tom Holland vorrebbe Ironheart nel Marvel Cinematic Universe

Con la Fase 3 che sta per giungere a conclusione, i Marvel Studios inaugureranno una nuova ondata di eroi che porteranno il franchise nel futuro. Ma c'è ancora un'eredità lasciata in sospeso, dopo tutto quello che abbiamo visto in Avengers: Endgame. E i colpi di scena del film dei fratelli Russo hanno provocato diversi scossoni nell'MCU.

La morte di Tony Stark ha lasciato un vuoto enorme ma Tom Holland ha un'idea su come riempire quella mancanza:"Il suo nome è Ironheart, Riri; sarebbe un personaggio interessante da portare sul grande schermo. Il multiverso apre così tante porte dove possiamo introdurre nuovi personaggi interessanti come Ironheart".

Bisogna vedere se il Marvel Cinematic Universe acquisirà un altro supereroe corazzato dopo Iron Man ma per il momento l'influenza di Stark sarà ancora avvertita. Il produttore di Spider-Man: Far From Home, Eric Carroll, ha ammesso che la sua presenza continua a svolgere un ruolo importante nel film nonostante ciò che gli è accaduto in Avengers: Endgame.



"La sua presenza è molto sentita. E Peter fa chiaramente riferimento al costume che Tony gli ha dato. Tony e Happy lo aiutano molto in questo film, pur non essendo presente" ha proseguito Carroll.

Poi Holland ha dichiarato:"I film degli Avengers si sentono così lontani da quello che stavamo facendo in Homecoming e soprattutto in Far From Home. I nostri film parlano di persone reali, così radicate alla realtà. Poi quando entrate nel mondo dei Vendicatori lo show è completamente opposto. Hai personaggi provenienti da tutta la galassia. Ed è una sensazione molto diversa sul set. Perché hai persone che sono blu, verdi. C'è Iron Man e cose del genere, è tutto pazzesco. Qua è tutto più discreto. Descrivo sempre questi film come i più grandi film indipendenti mai realizzati". Tom Holland aveva già parlato di un'idea su Doctor Strange e ora confessa di volere la presenza di un personaggio come Ironheart. Nel frattempo sono state svelate due scene post-credit di Far From Home.