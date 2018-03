Tom Holland vorrebbe un incontro tra Spider-Man e Shuri

spera che il suo Spider-Man incontri presto Shuri, interpretata da. In seguito all'accordo tra Sony e Marvel, entrambi gli studios non hanno perso tempo e hanno portato sul grande schermo la terza versione per il cinema di Peter Parker/Spider-Man. Holland è entrato a far parte dell'MCU in

In seguito è stato il protagonista del primo nuovo film su Spidey, intitolato Spider-Man: Homecoming, in grado d'incassare oltre 850 milioni di dollari al box-office in tutto il mondo. La terza apparizione di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe sarà in Avengers: Infinity War, per poi tornare successivamente anche nella seconda parte di Infinity War, prevista nel 2019, e nel nuovo film su Spider-Man, ancora senza titolo.

I fan sono ansiosi di vedere con chi interagirà il loro idolo. In un'intervista con EW, a Tom Holland è stato chiesto di Avengers: Infinity War e dei suoi pensieri su Wakanda. Nel rispondere alla domanda, l'attore ha svelato che gli piacerebbe un incontro con Shuri per il suo personaggio:"Penso che Peter la adorerebbe. Ci sono dei bei momenti nei fumetti in cui Peter finisce li. E Letitia ed io siamo diventati davvero dei buoni amici nell'ultimo anno. Sarebbe fantastico incontrare i nostri personaggi, sarebbe molto divertente. Nel film è brillante, è il mio personaggio preferito in Black Panther".

Shuri si è rivelato il personaggio preferito per molti fan di Black Panther, quindi è facile capire perché anche per Tom Holland è così. Non ci fossero ancora dei piani al riguardo, queste dichiarazioni di Holland potrebbero modificare qualcosa. Kevin Feige ha recentemente confermato che nei prossimi film vedremo molto di più Shuri. Anche se non sappiamo esattamente per quanti film sia compreso il contratto di Letitia Wright, con Spider-Man e Wakanda che diventano sempre più importanti nel Marvel Cinematic Universe un simile crossover non è un'ipotesi così azzardata. Non sarebbe solo una bella soluzione per Tom Holland e Letitia Wright in quanto amici fuori dal set, ma anche per i loro personaggi, visto che i punti in comune sarebbero tanti. La crescente importanza di Shuri nei prossimi film, soprattutto in Avengers 4, potrebbe portare i due personaggi a crescere insieme all'interno dell'MCU.