Tom Holland voleva interpretare Spider-Man già da giovanissimo: ecco la prova!

Tra i volti principali dell'attuale Marvel Cinematic Universe, Tom Holland ha esordito nei panni di Spider-Man nel 2016 con l'uscita di Captain America: Civil War, ma in realtà stava covando quel desiderio già da qualche anno.

In un'intervista del 2013 diventata virale su TikTok grazie all'utente lildunkinzonut (via Screen Rant), rilasciata quando l'attore aveva 17 anni e aveva da poco debuttato al cinema con The Impossible, Holland aveva già svelato la sua intenzione di diventare il nuovo arrampicamuri nel "reboot del reboot".

Ecco la conversazione con il giornalista:

"Ogni anno vengono creati tantissimi nuovi ruoli, è difficile dire esattamente quale vorresti interpretare. Magari qualcosa che abbia un po' di azione e un po' di commedia, magari qualcosa di meno serio rispetto a The Impossible, più giocoso

"Intendi tipo un supereroe?"

"Oh sì. Fammi pensare, quale supereroe vorrei interpretare? Magari Spider-Man tra 10 anni, nel reboot del reboot."

Vi ricordiamo che Holland riprenderà i panni del personaggio in Spider-Man: No Way Home, nuovo capitolo in arrivo a dicembre 2021 che sta facendo molto discutere i fan per via della presunta trama incentrata sul Multiverso, ipotesi alimentata dal già confermato ritorno di Alfred Molina e Jamie Foxx nei panni dei rispettivi villain interpretati in Spider-Man 2 di Sam Raimi e The Amazing Spider-Man 2.