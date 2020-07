Tom Holland vincerà l'Oscar per Cherry: parola dei fratelli Joe e Anthony Russo

Nel corso di una recente intervista promozionale, i fratelli Anthony e Joe Russo sono tornati a parlare del loro prossimo film, il noir Cherry che avrà per protagonista l'attore britannico Tom Holland.

Si tratta della quarta collaborazione fra i due registi e la giovane star, che per loro ha interpretato Spider-Man in Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Tuttavia Cherry sarà un'opera completamente diversa rispetto ai loro precedenti lavori, e parlando con ET i Russo hanno dichiarato di essere pronti ad iniziare la campagna Oscar per Holland.

"Contateci sulla lista delle persone che sono pronte per iniziare la campagna di premiazione Oscar già da oggi. Penso che tutti impazziranno quando avranno la possibilità di vedere la profondità e la versatilità che Tom ha portato in Cherry. È un attore dal talento generazionale."

Da quello che sappiamo finora, Cherry vedrà Tom Holland interpretare il ruolo di un medico dell'esercito con PTSD che diventa dipendente da oppioidi e inizia a rapinare banche per pagare la sua dipendenza. Il ruolo è molto lontano da quello dell'adolescente esuberante Peter Parker, ma i fratelli Russo sono chiaramente molto contenti di ciò che l'attore ha portato nel loro film. In precedenza, avevano dichiarato: "Ha fornito una prestazione strabiliante. Ciò che fa a se stesso emotivamente e fisicamente è incredibile. Non abbiamo più visto un attore in un ruolo come questo da un sacco di tempo. La storia del film copre un lasso di tempo di un decennio, ed è accompagnato da una performance epica. E siamo davvero convinti che arriverà fino agli Oscar."

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti ecco una nuova foto di Cherry e i dettagli sulla distribuzione del film, che potrebbe arrivare anche in streaming on demand.