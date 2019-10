Tom Holland: ecco il video dell'attore sul set di The Current War

Tom Holland è stato recentemente impegnato sul set di The Current War, film incentrato sulla storica rivalità tra Thomas Edison e George Westinghouse. Arriva adesso dal set una video inedito, che potete trovare nell'articolo, dell'attore nelle vesti di Samuel Insull intento a difendere, con fare nervoso e impacciato, la tesi di Edison.

Quella della disputa tra Thomas Edison e il collega George Westinghouse, inventori rispettivamente della corrente continua ed alternata, è forse una delle più controverse della storia: in un momento di grande rivoluzione e progresso, i due imprenditori si vedono schierati l'uno davanti l'altro per difendere la propria invenzione davanti l'intera comunità scientifica. Corrente continua o alternata? Edison sosteneva che la corrente alternata fosse pericolosissima a causa degli alti voltaggi cui era soggetta e che la corrente continua fosse l'unica alternativa possibile. Ricerca e innumerevoli test hanno però dato ragione a Westinghouse, riconoscendo i grandi vantaggi di questo tipo di impianti.

Così come la disputa scientifica, anche il film ha avuto i suoi alti e bassi: il progetto fu presentato nel 2011, ma immediatamente inserito nella "Black List" dei film non prodotti dell'anno. Solo dopo anni il film è andato in produzione, quando il regista Alfonso Gomez-Rejon si è fatto carico del progetto. Inizialmente il cast prevedeva Benedict Cumberbatch nel ruolo di Thomas Edison e Jake Gyllenhaal per quello di George Westinghouse. Dopo l'abbandono di Gyllenhaal, Michael Shannon è subentrato per la parte e finalmente nel 2016 iniziano le riprese. La pellicola sarebbe stata presentata al Festival del Cinema di Toronto del 2017 dalla Weinstein Company, ma in quell'anno viene a galla lo scandalo Weinstein e il l'uscita del film cancellata.

Nell'aprile di quest'anno il film sembra aver trovato nella 101 Studios un valido sostenitore, tanto d'avere finalmente una data d'uscita: The Current War uscirà negli Stati Uniti il 25 ottobre e, almeno per il momento, la sua lunga e travagliata storia sembra fermarsi qui.