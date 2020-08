Tom Holland v Robert Pattinson nell'incredibile trailer di The Devil All The Time

A quanto pare è la giornata di Tom Holland e di Robert Pattinson: dopo averli visti rispettivamente nel provino di Civil War e nei nuovi poster ufficiali di Tenet, eccoli insieme nell'incredibile trailer ufficiale di The Devil All The Time.

Basato sul romanzo di Donald Ray Pollock, la storia intreccia un esplosivo racconto gotico ambientato nel Midwest nel corso di due diversi decenni, in cui personaggi sinistri convergono attorno al giovane Arvin Russell mentre combatte le forze del male che minacciano lui e tutto ciò che ama.

Il film è diretto da Antonio Campos, famoso per Simon Killer, Afterschool e Christine ma decisamente al suo progetto più ambizioso: "È stato un libro difficile da adattare anche perché c'era così tanto che ci piaceva nel materiale originale", ha detto il regista. "Sono un grande fan del gotico del Midwest e del noir e questo è stato un connubio perfetto tra i due generi. A volte potresti adattare uno dei due filoni e pensare, beh, qui c'è il seme per una buona idea, ma devi buttare via altre idee e ricomincio da zero. In questo caso mi è piaciuto tutto!"

Come il trailer non dimentica di sottolineare, il cast gigantesco è composto oltre a Holland e Patterson anche da Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen e Mia Wasikowska.

Il film arriverà il 16 settembre su Netflix.