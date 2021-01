Tom Holland: un tweet stuzzica i fan, trailer in arrivo per Spider-Man 3 o Uncharted

Ben tre dei più attesi film dell'anno hanno per protagonista l'ormai lanciatissimo e amato Tom Holland, e sono per la precisione Cherry dei fratelli Russo, in uscita il prossimo febbraio in America, l'adattamento cinematografico di Uncharted, in arrivo a lugio, e infine Spider-Man 3 di Jon Watts, che uscirà a dicembre.

Del primo film abbiamo avuto un trailer pochi giorni fa, dunque fa abbastanza chiacchierare i fan dell'attore l'ultimo tweet di Holland, che ha riportato semplicemente una data, quella del prossimo 14 gennaio 2021, accompagnata da una faccina "losca". L'idea, ovviamente, è che proprio questo giovedì dovrebbe approdare online qualcosa relativo o ad Uncharted o a Spider-Man 3.



Date le tempistiche e le immagini ufficiali del film diffuse poche settimane fa, pensiamo che il 14 possa uscire online il primo trailer ufficiale di Uncharted diretto da Ruben Fleischer, ovviamente in formato teaser, regalando dunque agli appassionati un first look della trasposizione.



Non dovesse riguardare Uncharted, il possibile annuncio relativo a Spider-Man 3 riguarderebbe quasi certamente il titolo ufficiale, che comunque non sarebbe poco. A tal proposito, ricordiamo che gli scooper americani più affidabili hanno parlato di un possibile Spider-Man: Homeworlds come titolo ufficiale del progetto, ma non c'è ancora assolutamente nulla di confermato né ufficiale.



Bisognerà attendere qualche giorno. Voi cosa ne pensate?