Tom Holland sarebbe in trattative iniziali per apparire in Venom 2 come Spider-Man

A poche settimane dall'inizio delle riprese dell'attesissimo Venom 2 diretto da Andy Serkis e con protagonista Tom Hardy, un nuovo e insistente rumor darebbe Tom Holland in trattative iniziali con la Sony Pictures per tornare a interpretare nuovamente Peter Parker / Spider-Man prima dell'annunciato trquel di Homecoming per i Marvel Studios.

La voce arriverebbe dallo scrittore Daniel Ritchman, i cui rumor a tema Marvel hanno da sempre un track record importante. Il report è stato classificato dallo scritto come "bad news", non avendo particolarmente apprezzato il precedente capitolo di Venom e non amando questo mix tra MCU e Sony. La notizia è apparsa inizialmente su di una pagina dedicata ai soli sostenitori della sua pagina Patreon per poi apparire su piattaforma pubbliche e aperte.



Fosse vero, questo sarebbe l'apice delle voci che avevano già cominciato a circolare dopo l'annuncio del ritrovato accordo tra Disney e Sony, che davano quasi per certo l'arrivo di Spider-Man nel sequel, anche se mai specificando in che misura. Forse sarà usato come stabilizzatore dell'Universo Marvel della Sony, che ha al momento Venom e Morbius in produzione.



Ad ogni modo, sembra che il ruolo dello Spider-Man di Tom Holland non possa essere più di un cameo o di una parte ridotta, dato che Venom è ha meno di un anno dalla sua uscita ufficiale e che Spider-Man ha un importante lavora di CGI alle spalle.



Venom 2 è atteso nelle sale il 2 ottobre 2020.