Tom Holland tra Totti, Colosseo e Vespa: su Instagram il video dell'avventura romana

Tom Holland sembra aver voglia di godersi un po' la vita, dopo un anno particolarmente intenso: tra Spider-Man: No Way Home e Uncharted, il giovane attore di Nathan Drake non si è fermato un attimo, per cui il soggiorno a Roma motivato dalla promozione del film di Ruben Fleisher è sembrato l'occasione perfetta per rilassarsi un po'.

Già nei giorni scorsi i social erano impazziti per un video in cui vedevamo Tom Holland in compagnia di Francesco Totti, il tutto mentre il sindaco Roberto Gualtieri illustrava all'attore le indiscusse bellezze della Capitale: bellezze che devono aver colpito non poco il nostro Tom, almeno a giudicare dal riassunto della sua esperienza romana pubblicato in queste ore sempre tramite Instagram.

Nel video vediamo il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe godersi il capoluogo laziale come un vero turista, seppur con qualche Cicerone di lusso come il già citato ex-capitano giallorosso: ecco quindi Holland stupirsi davanti alla solennità del Colosseo, citare La Vita è Bella e concedersi un giro in Vespa dopo aver pregato i suoi collaboratori di noleggiarne una.

Insomma, cosa pretendere di più da questa breve parentesi capitolina? Siamo sicuri che Tom sia tornato in patria decisamente soddisfatto! Tornando a parlare del film, intanto, qui trovate il nuovo spot di Uncharted in cui Holland e Wahlberg sfoggiano le loro doti atletiche.