Tom Holland torna nei panni di Spider-Man! Guardate la prima foto dal set del terzo film

A pochi giorni dal completamento delle riprese di Uncharted, il giovane attore britannico Tom Holland si è spostato sul set di Spider-Man 3 per iniziare i lavori sull'attesissimo nuovo film del Marvel Cinematic Universe prodotto da Sony Pictures e Disney.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Holland ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una nuova storia che mostra il suo Spider-Man ballare sul set del nuovo film: il sito Comicbook ha prontamente catturato la gif, riportandola sul proprio canale.

Holland è arrivato ad Atlanta alla fine del mese scorso per iniziare le riprese principali, così come i suoi co-protagonisti Zendaya e Jacob Batalon. Recentemente sono anche emerse alcune prove a conferma del ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, personaggio che è stato ufficialmente annunciato come 'nuovo mentore' di Peter Parker per questo terzo episodio della saga, ancora una volta diretto da Jon Watts.

Cumberbatch a quanto pare girerà tutte le sue scene in fretta e in furia per poi trasferirsi a Londra alla fine di novembre per iniziare a lavorare su Doctor Strange in the Multiverse of Madness. In Spider-Man 3 ricordiamo che ci sarà anche Jamie Foxx, che tornerà ad interpretare Electro, un ruolo che aveva precedentemente ricoperto in The Amazing Spider-Man 2. Al momento, non è chiaro se questo Electro sarà lo stesso cattivo oppure una nuova interpretazione del personaggio creata da zero dai Marvel Studios.

Spider-Man 3 uscirà il 17 dicembre 2021.