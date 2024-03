Tom Holland, svelata l'attrice co-protagonista del suo Romeo e Giulietta

Tom Holland tornerà sicuramente nei panni di Spiderman, ma non solo. L’attore sarà protagonista della nuova versione teatrale di Romeo e Giulietta, ed è appena stato svelato il nome della sua compagna sul palco.

A interpretare Giulietta nella nuova versione dell’opera di Shakespeare diretta da Jamie Lloyd sarà Francesca Amewudah-Rivers, in precedenza apparsa in due stagioni della serie della BBC Bad Education e in tre cortometraggi. Queste le parole dell’attrice: “Sono così grata di fare il mio debutto nel West End come Giulietta con la Jamie Lloyd Company. È un sogno unirsi a questa squadra di artisti incredibili con Jamie al timone. Sono entusiasta di portare una nuova energia a questa storia insieme a Tom e di dare il benvenuto al nuovo pubblico a teatro.”

Anche Tom Holland ha commentato la notizia: “Sono davvero entusiasta di annunciare il nostro cast per Romeo e Giulietta. Non vedo l'ora di iniziare e so che insieme creeremo qualcosa di veramente speciale". – “Sono entusiasta di presentare il fantastico cast che si unirà all'incredibile Tom Holland in Romeo & Giulietta, tra cui Francesca Amewudah-Rivers, una giovane artista eccezionale.” Ha aggiunto il regista Jamie Lloyd. Romeo & Giulietta apre al Duke of York's Theatre giovedì 23 maggio, con anteprime da sabato 11 maggio, e va in scena fino a sabato 3 agosto 2024.

