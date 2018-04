Tom Holland svela i piani per Miles Morales nel Marvel Cinematic Universe?

Forse i Marvel Studios avevano ragione quando dicevano di non fidarsi di Tom Holland. L'interprete di Spider-Man è, probabilmente, il peggior attore a mantenere i segreti di una pellicola top-secret.

E non solo! Perché, inavvertitamente, Tom Holland potrebbe aver svelato i piani per Miles Morales, l'Ultimate Spider-Man, nel Marvel Cinematic Universe. In Spider-Man: Homecoming, se ricordate, Miles viene citato e appare suo zio, interpretato da Donald Glover.

Parlandone, Holland ha affermato: "Sono sicuro che prima o poi Miles arriverà... mi piacerebbe fare squadra con Miles, sarebbe fantastico. Abbiamo sicuramente gettato le basi. Ci sono dei riferimenti nel primo film".

A questo punto Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) ha scherzato con Holland dicendo "non abbiamo ancora raccontato tutta la storia di Peter Parker e già parlate di versioni alternative?". E' cosi che Holland inizia a spiegare che Miles e Peter lavorano insieme e non è una versione alternativa... una cosa che non è molto in linea con il fumetto originale! Ma è cosi che Holland - forse - si accorge di aver fatto una terribile gaffe: "Lavorano come team. Beh, in realtà nella versione che... non voglio parlarne, perché potrei...".

Che Holland stia parlando della versione del Marvel Cinematic Universe? Che la Marvel stia lavorando ad un adattamento di Miles Morales?