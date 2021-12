Tom Holland svela: 'Ecco qual è la mia 'arma segreta' per interpretare Spider-Man

Dopo aver discusso la differenza di altezza con Zendaya, Tom Holland ha svelato di avere un'arma segreta per interpretare Spider-Man e rendere al meglio le emozioni del famoso supereroe Marvel.

Parlando con Hot Ones per il tour promozionale dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home, al cinema dal 15 dicembre, l'attore ha risposto ad alcune domande relative ai metodi che utilizza quando interpreta Peter Parker, e ha rivelato che la sua interpretazione si basa sulla cercare di trasmettere le emozioni attraverso i movimenti del corpo. Questo perché, ovviamente, quando indossa il costume di Spider-Man il volto della star è totalmente coperto dall'iconica maschera del supereroe, cosa che gli impedisce di interpretare il personaggio attraverso le espressioni del viso e degli occhi.

"È un ruolo decisamente difficile perché, come attore, fai sempre affidamento all'espressività del tuo viso per trasmettere le emozioni del tuo personaggio. Ma con Spider-Man devi recitare senza viso, praticamente, senza occhi, e allora devi capire come riuscire a recitare tramite la tua fisicità. Se facessi a viso scoperto tutti i movimenti del corpo che faccio quando indosso quella maschera, chiunque penserebbe che io sia pazzo e che la mia recitazione sia pessima. Ma se ti copri la faccia, tutto cambia. All'improvviso, tutto quell'agitarsi, a livello fisico, sembra normale."



