Tom Holland svela un collegamento tra Far From Home e i prossimi Spider-Man

In tempi di incertezza sul futuro di Spider-Man, con il nostro eroe che sembra ormai in procinto di passare ufficialmente alla sola scuderia Sony, è proprio uno dei soggetti maggiormente interessati alla questione a non aver paura di parlare del futuro del personaggio.

Si tratta di Tom Holland, che ha svelato ai fan Marvel un retroscena piuttosto interessante su una sequenza presente in Spider-Man: Far From Home. Si tratta della scena a bordo dell'aereo durante la quale Peter ed Happy hanno uno degli scambi di battute più profondi e significativi dell'intero film: pare, secondo quanto rivelato dall'attore, che la scena nasconda alcuni collegamenti con i futuri film dedicati all'Uomo Ragno.

"Io penso che una delle cose migliori che abbiamo realizzato sia la scena con Jon Favreau sull'aereo, è un momento così importante per i tre film che faremo, cioè, due li abbiamo già fatti, ne faremo ancora uno. Non... Non so davvero come descriverla senza far saltare fuori cose importanti. Ci sto provando, ma è davvero dura" ha spiegato Holland.

Lo stesso Tom Holland ha voluto ringraziare indistintamente Marvel e Sony per tutto ciò che hanno dato al personaggio di Spider-Man. Tra le due case di produzione l'accordo sembra più che mai lontano, nonostante solo pochi anni fa entrambe le compagnie sembrassero pienamente soddisfatte della loro collaborazione.