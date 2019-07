Tom Holland svela una bizzarra scena tagliata di Avengers: Infinity War

Mentre i fratelli Russo hanno svelato una scena tagliata da Avengers: Endgame, è l'attore Tom Holland a svelarne una da Avengers: Infinity War, uscito lo scorso anno nei cinema.

Nel corso della promozione di Spider-Man: Far From Home, il giovane attore, raccontando un divertente aneddoto dal set di Avengers: Infinity War, ha finito per svelare una sequenza totalmente eliminata dal montaggio definitivo.

"C'era una scena in Infinity War che non è finita nel montaggio in cui Thanos schioccava le dita o una cosa simile e i Guardiani della Galassia diventavano questa sorta di forme astrali" ha svelato Tom Holland "Io provavo ad afferrare i loro corpi e rimetterli insieme alle loro forme astrali, o una cosa così. Ad un certo punto i Guardiani erano tutti sdraiati e Karen Gillan si è addormentata realmente, perché troppo stanca e si era alzata presto quella mattina, e tutti hanno iniziato ad urlare 'Karen, sveglia, stiamo girando!'.".

Aneddoto a parte, è interessante scoprire questa scena eliminata. A quanto pare Thanos, tramite una delle Gemme, avrebbe avuto il potere di separare i corpi dalle forme astrali dei nostri eroi. Cosa ne pensate di questa sequenza?