Tom Holland svela alcuni particolari del finale di Avengers: Infinity War

Il finale di Avengers: Infinity War è uno dei più chiacchierati degli ultimi anni. Ha lasciato spiazzati molti dei fan del Marvel Cinematic Universe e non solo. Uno dei protagonisti del film, Tom Holland, si è soffermato sulla lavorazione del film e in particolare sul finale e su come siano arrivati a lavorarci, per poter capire anche il contesto.

Se siete tra quelli che ancora non hanno visto il film è meglio che non proseguiate nella lettura della notizia.

Al termine di Avengers: Infinity War, Thanos riesce a conquistare tutte le Gemme dell'Infinito. Ciò che segue è una serie di momenti tragici, in cui i personaggi iconici dell'MCU si trasformano in polvere e si dissolvono. Mentre la maggior parte delle morti sono veloci e immediate, ce n'è una in particolare che dura molto più a lungo: quella di Spider-Man.

Peter guarda Stark e dice di non sentirsi bene, prima di cadere fra le braccia di Tony, dicendogli di non voler andarsene. Tony lo guarda atterrito e Peter si scusa prima di scomparire. Ciò che rende questa scena ancora più tragica è il fatto che i sensi da ragno di Peter stavano percependo il suo imminente destino.

In occasione di un evento annuale di raccolta fondi per la sua organizzazione benefica, The Brother's Trust, Tom Holland ha rivelato di aver scoperto la morte di Spidey e la triste scena che avrebbe condiviso con Tony proprio prima di girarla. Di conseguenza, ha intenzionalmente cercato di ritrarre Peter Parker il più innocentemente possibile, in modo che la sua morte avrebbe avuto un grande impatto. Holland ha fatto anche notare di esser rimasto lui stesso sorpreso, quando ha visto la morte del suo personaggio sul grande schermo.

Holland ha inoltre rivelato che la scena è stata improvvisata con Robert Downey Jr., sottolineando come l'unica cosa che ha fatto sia stato dire 'non voglio andarmene' più volte. Questo spiegherebbe perché la scena è sembrata così naturale e organica. L'attore ha elogiato Robert Downey Jr., definendolo il re dell'improvvisazione. E voi, avete tutti già visto Infinity War?