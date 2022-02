Tom Holland, la star di No Way Home vola a Roma per fare una sorpresa alla sua Zendaya

Zendaya è attualmente a Roma per via di alcuni impegni lavorativi collegati al mondo dell'alta moda e così Tom Holland ha deciso di raggiungere la sua amata nella Città Eterna per farle una romanticissima sorpresa.

I due attori si sono concessi una cena nel celebre locale dello chef Simone Panella Antica Pesa. L'interprete di MJ essendo vegetariana ha preso degli spaghetti al pomodoro mentre il suo partner, interprete di Peter Parker, ha ordinato una cacio e pepe.

Zendaya, già volto di Valentino, è nella Capitale per girare un spot di un altro marchio dell'haute couture, ovvero Bulgari, diretto da Paolo Sorrentino. Tom Holland dopo essere stato a Roma nelle scorse settimane per promuovere Uncharted, è volato da New York espressamente per passare del tempo con la usa dolce metà.

I due rappresentano una delle coppie più amate dello showbiz, sebbene inizialmente la loro relazione sia stata osteggiata dai piani alti del MCU. La produttrice di Spider-Man: No Way Home Amy Pascal era convinta infatti che una possibile relazione tra i due protagonisti del franchise avrebbe potuto mettere a rischio la pellicola in caso di burrascose rotture. I due attori sembrano però non aver dato minimamente ascolto a questi consigli e addirittura, Tom Holland è pronto a mettere su famiglia con Zendaya.