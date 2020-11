Tom Holland, la star Marvel aiuta un giovane paziente a trasformarsi in Spider-Man

Un nuovo video pubblicato sui social da Jaimie Trueblood mostra la star di Spider-Man, Tom Holland, aiutare Jerry, un giovane paziente che ha subito un trapianto di cuore al Children's Healthcare di Atlanta, a realizzare il suo sogno: diventare Spider-Man. Il video, della durata di 27 secondi, vede Holland lanciare una maschera al giovane.

Una volta ricevuta la maschera, Jerry indossa il costume del supereroe in Spider-Man: Far From Home, seguito dal titolo Spider-Jerry: Close to Home, chiaro riferimento al film Marvel.

The Direct ha intervistato Jaimie Trueblood, che ha riferito come il suo amico Dan McFadden si sia occupato di realizzare la parte finale del video di Jerry, con BLT Communications che ha lavorato al poster visualizzato nella clip.



Le donazioni per l'ospedale di Jerry possono essere effettuate direttamente al Children's Healthcare di Atlanta.

Tom Holland è una delle star del Marvel Cinematic Universe maggiormente impegnate da questo punto di vista, soprattutto nelle attività sociali rivolte ai bambini.

Nel corso degli anni si è distinto per la sua generosità, portando Spider-Man in giro per il mondo per donare un po' di gioia alle persone meno fortunate.

Holland attualmente è ad Atlanta, in Georgia, mentre si prepara ad iniziare le riprese di Spider-Man 3, che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2021.



