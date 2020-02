Tom Holland ha spoilerato la presenza dei Sinistri Sei in Spider-Man 3?

Tom Holland non è esattamente uno a cui affidare un segreto: l'attore si è più volte reso colpevole di spoiler sui film ai quali a partecipato, rendendolo di fatto insieme a Mark Ruffalo l'attore più 'pericoloso' del Marvel Cinematic Universe. Stavolta potrebbe addirittura essere riuscito a fare uno spoiler su Spider-Man 3 senza aprire bocca.

Nel corso di una breve intervista con Hey U Guys, infatti, a Tom Holland è stato chiesto se sapesse cosa dobbiamo aspettarci da Spider-Man 3. L'attore, in realtà, è riuscito a misurare le parole: "Ora so tutto. Ho partecipato all'incontro con Marvel e Sony due settimane fa, e ora conosco tutti i segreti. Ma ho anche fatto un sacco di interviste, quindi ormai ho imparato a non fare spoiler sul film. Non vedo l'ora. Onestamente, non vedo l'ora" ha infatti dichiarato Holland, riuscendo per una volta a non lasciarsi sfuggire nulla.

Non è passata inosservata, però, l'espressione dell'attore quando il suo interlocutore ha tirato in ballo i Sinistri Sei e la loro possibile presenza in Spider-Man 3: la faccia colpevole di Holland sembra infatti lasciare intendere che le possibilità di vedere il gruppo di villain nel prossimo film sulle avventure di Peter Parker siano piuttosto buone. Queste, comunque, non sono altro che supposizioni: la verità la sanno solo Disney e Holland, che per una volta è riuscito a tenersela (più o meno) ben stretta. L'attore, intanto, ha un debito con un pezzo grosso: Bob Iger vuole infatti che gli offra una birra per aver salvato Spider-Man.