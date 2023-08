Tom Holland fa ancora spoiler? Forse è nel cast del nuovo film di Brad Pitt

Tom Holland è diventato tristemente famoso tra gli addetti ai lavori per spoilerare situazioni dei film in cui lavora, tanto che molti colleghi hanno scherzato più volte sul rischio di promuovere un film insieme a Tom Holland. Nella sua ultima intervista potrebbe aver svelato di essere nel cast del film di Brad Pitt sulla Formula 1

Mentre abbiamo riportato che le riprese del film di Formula 1 di Brad Pitt si sono fermate, non possiamo non aggiornare i fan sulle parole ambigue e in qualche modo rivelatrici dello spoileratore seriale Tom Holland.

In un video postato da Cinemablend, si sente l’attore parlare del suo amore per la Formula 1, quando tutto a un tratto, l’atmosfera si fa più interessante e l’attore si rende conto di stare per dire qualcosa che non dovrebbe: “Amo la Formula. In realtà io… ah, no, non posso parlarne. Ma amo la Formula 1”.

Naturalmente i fan sulla rete non hanno potuto fare altro che pensare a un’apparizione dell’attore nel nuovo film di Brad Pitt che si sta girando anche durante i Gran Premi del circuito internazionale, anche vista la grande passione da sempre dimostrata da Holland per le corse automobilistiche, le tante visite ai paddock collezionate nel corso degli anni e il fatto che conosca Lewis Hamilton, coinvolto nella produzione del film.

Naturalmente non ci sono altro che rumor e sospetti ad avvalorare la presenza di Holland nel nuovo prodotto automobilistico, e, nell’attesa di saperne di più, vi lasciamo alla notizia che Brad Pitt è stato ha Silverstone per girare alcune scene del suo film sulla Formula 1.