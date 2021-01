Tom Holland e il suo Spider-Man contro Venom e Carnage in questo sensazionale fan-trailer!

Su YouTube è diventato molto popolare nelle scorse ore un trailer fan-made per Venom: Let there be Carnage che vede lo Spider-Man di Tom Holland alle prese con i villain interpretati da Tom Hardy e Woody Harrelson.

Come al solito per queste realizzazioni, il filmato mette insieme spezzoni di diversi lungometraggi per assemblarli in maniera coerente all'idea di base: potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo.

Vi ricordiamo che ad oggi il sequel di Venom, conosciuto in Italia col titolo di Venom: La Furia di Carnage, ha ancora una data di uscita fissata per il prossimo 25 giugno, ma dopo il rinvio di Morbius arrivato nelle scorse ore i fan adesso temono in un ulteriore posticipo. Dopotutto, la Sony ha già rinviato per l'ennesima volta molti dei propri titoli più importanti, tra cui Ghostbusters: Legacy spostato da giugno a novembre e Uncharted, sempre con Tom Holland, addirittura spostato a febbraio 2022.

L'effetto domino causato dal Coronavirus e dalla conseguente chiusura delle sale cinematografiche si abbatterà anche su Venom: La Furia di Carnage? Staremo a vedere. Ricordiamo che, allo stato delle cose, il sequel con Tom Hardy dovrebbe uscire tra cinque mesi: al momento non è stato diffuso alcun tipo di materiale promozionale, ma i rumor che vogliono l'universo narrativo della Sony Pictures composto da Venom e Morbius collidere con il Marvel Cinematic Universe si fanno sempre più insistenti.