Tom Holland oltre a Spider-Man: Sony svela Uncharted, ecco cosa si è visto al CinemaCon!

Durante il CinemaCon di Las Vegas la Sony Pictures non ha 'soltanto' pubblicato il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, ma ha anche presentato al pubblico presente alcune scene in anteprima di Uncharted, altro film attesissimo con protagonista Tom Holland.

Come riportato dai presenti all'evento, Uncharted è tornato a mostrarsi con alcune clip incentrate sul Nathan Drake di Tom Holland e Sully di Mark Wahlberg: una sequenza in particolare ha mostrato Nathan che entra in una "zona simile ad una grotta", mentre in un'altra scena si è visto Sully pronuncia alcune battute: "Ti sto offrendo la possibilità di scoprire alcune cose che finora hai visto solo nei libri". Inoltre, è stata mostrato brevemente una scena che vede Nathan che cade da un aereo cargo, e infine un ultimo sguardo a Sully durante un'asta.

Uncharted si era svelato in alcune foto in anteprima qualche mese fa, anche se al momento non è ancora stato pubblicato nessun trailer ufficiale. Ricordiamo che il film, tratto dalla famosa serie di videogame, ha avuto un percorso produttivo molto difficile, durato anni e passato sulle scrivanie di tantissimi registi diversi, ma la buona notizia è che l'attuale data d'uscita è adesso fissata prossimo 18 febbraio. Il film è stato diretto da Ruben Fleischer e vedrà Tom Holland nei panni di una giovane versione di Nathan Drake; Mark Wahlberg, che interpreta il suo mentore Sully, era inizialmente entrato nel progetto come interprete di Nathan adulto, ma a causa della tribolata produzione alla fine si è scelto di affidargli un ruolo secondario.

