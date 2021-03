Tom Holland in Spider-Man di Sam Raimi al posto di Tobey Maguire: il web in delirio!

In questi giorni sta spopolando sul web un filmato deepfake magistralmente realizzato che sostituisce Tobey Maguire con Tom Holland, dando alla giovane star del Marvel Cinematic Universe il ruolo di Peter Parker in Spider-Man di Sam Raimi.

Il video, che nel giro di pochi giorni ha totalizzato oltre 200mila visualizzazioni su YouTube, include sequenze prese da tutta la trilogia di Raimi/Maguire, e a differenza di molti altri video deepfake - spesso e volentieri più inquietanti che riusciti - può vantare una cura (quasi) inappuntabile. Guardate voi stessi, e diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti!

Vi ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che Tobey Maguire è da mesi al centro di grossi e rumorosi rumor secondo i quali tornerà nel ruolo di Spider-Man nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: No Way Home: il film con Tom Holland, che farà parte di un arco narrativo unico legato a WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secondo le indiscrezioni sarà ambientato in un contesto di realtà parallele e altri paradossi, come testimonierebbe la presenza confermata di Jamie Foxx nei panni di Electro e Alfred Molina in quelli di Dottor Octopus.

Entrambi gli attori hanno già interpretato i rispettivi villain di Spider-Man in due saghe cinematografiche diverse, e sempre i rumor suggeriscono che nel film i fan rincontreranno anche Andrew Garfield, che tornerà nei panni del suo Amazing Spider-Man.

Recentemente Tom Holland ha assicurato che i Marvel Studios hanno mantenuto i segreti del film, mentre le ultime indiscrezioni puntano anche sul ritorno di Charlie Cox come Daredevil.