Per Tom Holland, il suo Spider-Man è più interessante di quello di Tobey Maguire

Protagonista di un'iniziativa di GQ, che l'ha messo di fronte a delle domande piuttosto imbarazzanti scritte direttamente dai fan, l'attore Tom Holland si è ritrovato a dover commentare le differenze fra il suo Spider-Man e quello di Tobey Maguire.

Come saprete, Maguire è stato il protagonista della trilogia su Peter Parker diretta da Sam Raimi, che Holland ha superato dal punto di vista dei numeri interpretando il personaggio in cinque film (Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame e Far From Home).

Proprio questo maggior numero di film, secondo Holland, ha dato al suo Peter la possibilità di maturare in un arco narrativo più ampio, caratteristica della quale il Peter di Maguire non ha potuto beneficiare: nel primo film della saga, uscito nel 2002, Peter era infatti descritto come un liceale dell'ultimo anno, mentre nei sequel era già un adulto.

"Questo aspetto secondo me rende il mio personaggio più interessante" ha affermato Holland. "Mi ha dato più spazio per crescere. Se inizi come un duro, non c'è tanto margine di manovra. Non saprei."

Voi cosa ne pensate di questa osservazione? Vi sembra un modo corretto per differenziare le due saghe? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una scena inedita di Far From Home, appena pubblicata online. Inoltre, leggete le dichiarazioni di Tom Holland sul futuro di Spider-Man.