Tom Holland, per Spider-Man ha dovuto recuperare vecchi film: ecco quali

Anthony e Joe Russo hanno ricordato un aneddoto che riguarda Tom Holland sul set di Captain America: Civil War, il film che ha segnato il debutto del giovane attore nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man. Holland venne invitato a guardare alcuni film che non aveva ancora visto, in relazione ad una battuta che avrebbe dovuto dire nel film.

Tom Holland non aveva ancora visto Star Wars e i fratelli Russo lo invitarono a vedere altri film più datati, tra cui proprio la saga di Lucas:"Siamo rimasti sbalorditi" ha dichiarato Joe Russo "Adoriamo Tom, ma conoscendolo, Tom è un giovanotto. L'impero colpisce ancora ha il doppio della sua età. Da allora gli abbiamo fatto investire un po' del suo tempo a guardare film un po' più vecchi, da qui la Pizza Film School (iniziativa dei fratelli Russo, ndr). Holland doveva andare alla Pizza Film School" hanno dichiarato divertiti i due registi.



"Devo confessarlo, in realtà mi sono davvero emozionato quando ha detto di non averlo visto perchè l'idea era del tutto inaspettata e nuova per me. Ero tipo 'Oh, questo è fantastico'. Tom è un ragazzo di cui ammiriamo e apprezziamo davvero la sensibilità" ha aggiunto Anthony Russo.

Tom Holland ha raccolto l'eredità di Andrew Garfield e dal 2015 interpreta il personaggio di Peter Parker/Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

In questi giorni i fan hanno festeggiato i cinque anni di Tom Holland nell'MCU con diversi commenti e omaggi su Twitter.

