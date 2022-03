Tom Holland sarà in Spider-Man Across the Spider-Verse? 'Nel Multiverso tutto è possibile'

Mentre i fan stanno cercando di capire se Spiderman Across the Spiderverse sarà collegato al MCU, i produttori della saga animata vincitrice del premio Oscar Phil Lord e Chris Miller hanno parlato del possibile coinvolgimento di Tom Holland.

Come potete vedere nel video in calce all'articolo, il duo di registi-produttori, che negli ultimi anni hanno iniziato a ritagliarsi degli spazi sempre più importanti nel cinema d'animazione, è stato interrogato direttamente sulla possibilità di vedere Tom Holland in Spider-Man: Across the Spider-Verse Parte 1: stando ben attenti a non tradire ogni possibile reazione e scegliendo con cura le parole, i due cineasti hanno dichiarato: "Nel Multiverso tutto è possibile!"

In precedenza, lo stesso Tom Holland aveva dichiarato di voler comparire in Spiderman Across the Spiderverse insieme a Zendaya. Secondo voi la Sony ha in programma un cameo della sua star numero uno del franchise di Spider-Man? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Miller e Lord hanno anche dichiarato: "Ogni dimensione esplorata in questo film sarà radicalmente diversa dalle altre, come se tutte fossero disegnate da un artista diverso. È un'opportunità per costruire tanti mondi diversi su basi visive alternative e spingere la storia e la saga verso direzioni nuove e audaci. Alcune delle tecniche artistiche che il team ha sviluppato per questo film sono così rivoluzionarie che ci hanno sconvolti. Sarà un'esperienza emozionante per il pubblico, di quelle che non avete mai visto."

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte uno) uscirà nei cinema il 7 ottobre.