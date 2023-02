Tom Holland sarà in Spider-Man: Across the Spider-Verse e in live-action! Insider è sicuro

Nel prossimo film animato della Sony Pictures Spiderman Across the Spider Verse non ci sarà Nicolas Cage, ma per quanto riguarda il Peter Parker di Tom Holland?

L'attore, che negli ultimi giorni è stato al centro di numerose indiscrezioni sul futuro del MCU e in particolare di Avengers The Kang Dynasty, stando a quanto riportato dal famoso insider Jeff Sneider comparirà anche in Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del film animato premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo. L'anticipazione è arrivata nel corso dell'ultima puntata del noto show The Hot Mic Podcast, durante la quale lo scooper del settore ha rivelato che il prossimo sequel animato vedrà Miles Morales incontrare la versione live-action di Peter Parker, perché nel suo viaggiare attraverso il Multiverso il protagonista farà visita ad una dimensione non animata.

"Ho sentito dire che i motivi del ritardo di Spider-Man: Across the Spider-Verse riguardano l'inserimento di Tom Holland nel film. Una delle dimensioni in cui Miles finirà sarà una dimensione live-action e qui incontrerà lo Spider-Man di Tom Holland". Una suggestione che farà sicuramente la gioia dei fan, anche se al momento non è chiaro chi dovrebbe eventuale interpretare Miles Morales in questo universo live-action: il personaggio, lo ricordiamo, nella versione originale della saga è doppiato da Shameik Moore, ma Miles non è mai stato rappresentato 'dal vero' sul grande schermo finora.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà in Italia dal prossimo 1 giugno 2023.