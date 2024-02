Tom Holland spezza il cuore ai fan: l'annuncio non è legato a Spider-Man, ma a Shakespeare

Lo aveva anticipato nelle scorse ore sui suoi canali social e, adesso, il grande annuncio di Tom Holland è finalmente arrivato.

Un annuncio sicuramente atteso con trepidazione dai numerosi fan del MCU, che speravano in un aggiornamento ufficiale su Spider-Man 4. Il progetto, al di là delle numerose indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi, continua infatti ad essere avvolto dall'incertezza: basti pensare che il nome del regista di Spider-Man 4 non è stato ancora rivelato. Incertezza che un giorno verrà sciolta, ma non oggi, 6 febbraio.

Come promesso, infatti, Tom Holland ha condiviso un'importante novità sulla sua carriera, novità che però non ha nulla a che vedere con il cinema, bensì con il teatro. Come rivela una suggestiva immagine condivisa dal giovane attore sul suo profilo Instagram, Holland reciterà nella prestigiosa produzione londinese di Romeo e Giulietta, nel ruolo del protagonista.

A dirigere lo spettacolo Jamie Lloyd, che ha espresso parole di stima e ammirazione per il suo futuro Romeo: "Tom Holland è uno dei giovani attori più grandi ed entusiasmanti del mondo. È un onore dargli il bentornato nel West End". Infatti, Holland non è assolutamente estraneo ai palcoscenici: poco prima di assumere il ruolo di Spider-Man, recitò infatti in Billy Elliott - The Musical, proprio nel West End.

Tom Holland ha esortato gli interessati ad affrettarsi per potersi accaparrare i biglietti dello spettacolo che andrà in scena dall'11 maggio 2024 al 3 agosto 2024 al Duke of York's Theatre di Londra. Per Spider-Man niente da fare (per il momento), ma scommettiamo che questa interpretazione sarà altrettanto memorabile.