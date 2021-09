Tom Holland, gli speciali auguri a Zendaya vestito da Spider-Man: 'Alla mia MJ'

Vi ricordiamo che Holland e Zendaya sono comparsi di recente nel trailer record di Spider-Man: No Way Home , nuova avventura dell'arrampicamuri del MCU la cui uscita nelle sale italiane è fissata a Natale 2021 .

Le prime notizie sul coinvolgimento sentimentale tra le due co-star Marvel, che si sono conosciute proprio durante la lavorazione di Spider-Man: Homecoming, sono arrivate lo scorso luglio con la diffusione di alcune foto che li mostravano mentre si scambiavano un bacio all'interno dell'auto di Holland, a Los Angeles. I due attori hanno negato più volte i rumor sulla loro relazione, scherzandoci e ridendoci su in numerose occasioni, ma ormai sembrano non esserci più dubbi sulla questione.

"Alla mia MJ, il più felice dei compleanni. Fammi uno squillo quando sei sveglia", ha scritto Holland su Instagram, dove ha condiviso un tenero scatto dal set di Spider-Man: No Way Home che lo ritrae con indosso il costume da Uomo Ragno al fianco della compagna.

Tom Holland e Zendaya sono ufficialmente una coppia anche al di fuori del grande schermo, come dimostrano le foto di una loro recente uscita ad un matrimonio, e oggi, in occasione del compleanno dell'attrice, l'interprete di Spider-Man ha deciso di farle degli speciali auguri a tema Marvel .

speciale Spider-Man: No Way Home apre al Multiverso, dubbi e caos nel primo trailer

