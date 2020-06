Tom Holland, Sony ha in mente un'insolita produzione per Uncharted e Spider-Man 3

Il giorno in cui Hollywood accenderà di nuovo le cineprese dopo il lockdown imposto dalla pandemia di coronavirus si sta rapidamente avvicinando, e uno degli attori che avrà più da fare sarà Tom Holland, che inizierà a lavorare a Spider-Man 3 e ad Uncharted.

Entrambi i film saranno prodotti e distribuiti dalla Sony Pictures, e ora che ci si prepara alla riapertura dei set lo studio a quanto pare avrebbe preso in considerazione l'idea di alcune soluzioni drastiche. Secondo Charles Murphy, la Sony sta pensando di "fare un passo fuori dalla propria comfort zone per i due film". Stando a quanto si legge sul sito del noto scooper, la Sony spera di avviare le riprese di Uncharted a fine luglio/inizio agosto, con diversi paesi europei che hanno iniziano ad eliminare le varie restrizioni per le produzioni cinematografiche e televisive, mentre per Spider-Man 3 i piani di lavorazione guardano a settembre.

Per alleggerire il lavoro di Tom Holland, inoltre, Murphy sostiene che la Sony intende far girare al giovane attore tutte le sue scene di Uncharted non appena inizieranno le riprese, così da liberarlo il prima possibile per le riprese di Spider-Man 3 dopo che il film MCU avrà già ufficialmente iniziato la produzione. Ciò lascerebbe il film co-prodotto dai Marvel Studios senza la sua stella principale sul set per alcune settimane, ma darebbe a entrambe le produzioni la possibilità di iniziare in tempo e quasi contemporaneamente.

Ricordiamo che Uncharted è stato rinviato al 16 luglio 2021, mentre Spider-Man 3 arriverà il 5 novembre 2021.