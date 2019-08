Tom Holland ha smesso di seguire Sony su Instagram

Dopo la notizia che Kevin Feige non produrrà i prossimi film di Spider-Man a causa del fallimento delle trattative tra Disney e Sony, i fan sono preoccupati per il futuro di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe. La storia si arricchisce continuamente di nuovi capitoli.

In questo caso è lo stesso Tom Holland, a quanto pare, a rendere le cose sempre meno chiare.

Sembra infatti che il giovane interprete di Peter Parker abbia smesso di seguire, sul suo profilo Instagram, quello della Sony. Una mossa che ricorda un po' le ripicche tra ex quando finisce una storia d'amore, e si esce dal numero dei follower sui canali social del partner.

A notarlo è stato Jeremy Conrad di MCU Cosmic, che ha pubblicato anche una divertente GIF su Twitter.

Da quando è trapelata la notizia della rottura tra Disney e Sony, Tom Holland ha mantenuto uno stretto riserbo e non ha rilasciato dichiarazioni, evitando anche di commentare l'uscita di Spider-Man dal MCU. Incuriosisce quindi questa presa di posizione, ammesso che si tratti davvero di questo. Oltretutto, sembra che la Sony sia intenzionata a confermare Tom Holland come protagonista dei prossimi Spider-Man, mentre a uscire di scena dovrebbe essere il regista Jon Watts.

Sembra un peccato che il futuro del franchise sia compromesso dopo il successo di un film come Spider-Man: Far from home, tuttavia potrebbe esserci ancora spazio per una trattativa e un lieto fine.