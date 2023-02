Tom Holland sicuro: 'Ho visto The Amazing Spider-Man al cinema più di ogni altro film'

Tom Holland ha avuto non solo la fortuna di vestire i panni di uno dei suoi supereroi preferiti, ma anche di conoscere in prima persona coloro che per primi avevano avuto modo di portare sul grande schermo le avventure di Spider-Man: ma chi, tra Tobey Maguire e Andrew Garfield, ha esercitato maggior influenza sul nostro Bimbo Ragno?

A parlarne, mentre arrivano conferme sul nuovo Spider-Man targato Marvel Cinematic Universe, è stato lo stesso Tom Holland, che pur riconoscendo l'enorme importanza di entrambi gli attori sulla sua formazione non nasconde di aver avuto una certa preferenza per The Amazing Spider-Man durante l'infanzia.

"Potrei parlare per ore della loro influenza, ricordo che ero affascinato dall'idea di essere Spider-Man quand'ero piccolo. Per me si è trattato di prendere un mio sogno d'infanzia e poterne dare una mia versione. È stato come ricordare com'era vedere loro allora e mettere tutto ciò nel mio Peter Parker. Ho visto al cinema il primo film di Andrew Garfield più volte di qualunque altro film. Credo di averlo visto tipo 5 volte, potrei recitare ogni sua battuta" sono state le parole di Holland.

E voi, di che team fate parte? Maguire o Garfield? Trilogia di Sam Raimi o The Amazing Spider-Man? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, Alfred Molina non smentisce le voci su un possibile ritorno di Doc Ock.