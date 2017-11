Tom Holland si è rotto il naso durante le riprese di (forse) Avengers 4

Tom Holland si è nuovamente rotto il naso mentre era al lavoro sul set. Stavolta (pare) mentre girava, il film più misterioso, almeno per ora, dei

Se per adesso abbiamo visto diverse immagini e video dal set di Avengers: Infinity War, il quarto film sui Vendicatori rimane piuttosto nebuloso. Sappiamo per certo che molti degli eroi che conosciamo torneranno anche in questa pellicola, però più di questo non è uscito fuori. A parte l'incidente di Tom Holland, che interpreta Spider-Man nell'MCU.

Avengers 4 sta attualmente entrando nelle settimane finali di riprese e manca davvero poco al rilascio del trailer internazionale di Infinity War. Per ciò che riguarda quello che dovremo aspettarci dopo, e quindi la Fase 4, non potremo sapere nulla prima del lancio di Avengers 4 quindi per ora non sappiamo davvero cosa abbia in mente chiunque sia coinvolto nel Marvel Cinematic Universe. Ma Spider-Man ci sarà, questo è certo visto che il sequel di Spider-Man: Homecoming darà inizio a questa nuova fase.

L'utente Reddit alexperri7 ha postato il video (che potete vedere cliccando QUI) dove il giovane Holland parla dell'incidente e in cui afferma che, probabilmente, questo è il miglior modo per concludere le riprese! Meno male che trova il tempo di scherzare! Ciò detto, siamo in forse su dove possa essere successo il fatto, perché se pure Avengers 4 è in fase di chiusura riprese, lo è allo stesso modo l'altro film a cui sta lavorando Holland, Chaos Walking.

Quale che sia la realtà, speriamo che Tom Holland si rimetta presto.

Avengers: Infinity War arriverà al cinema a maggio 2018.