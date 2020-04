Tom Holland diventa sceneggiatore: la star ha scritto un film con suo fratello Harry

Evidentemente ispirato dalle varie collaborazioni dei fratelli Anthony e Joe Russo, che lo hanno diretto nel nuovo film Cherry, l'attore Tom Holland ha rivelato di aver recentemente scritto la sua prima sceneggiatura col fratello Harry Holland.

A rivelarlo ci ha pensato proprio la star di Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War, che a 23 anni si prepara ad esordire anche dietro la macchina da presa: la star, durante una chiacchierata con Jimmy Kimmel, ha spiegato di aver co-scritto una sceneggiatura con il suo fratello minore (Harry ha 21 anni) nel mentre del lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus.

Parlando tramite collegamento video dalla sua casa di Londra, dove si trova isolato insieme a Harry e altri amici, ha detto che la sceneggiatura è già stata spedita ai produttori nella speranza che venga trasformata in un film. "In questi giorni Harry e io abbiamo lavorato alla sceneggiatura che abbiamo scritto insieme", ha detto. "Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro su questo. L'abbiamo inviato ieri al primo gruppo di produttori, e questo in realtà è più snervante di qualsiasi cosa abbia fatto nella mia carriera."

Nessun dettaglio al momento sulla trama del film, quindi rimanete sintonizzati.

Nel corso dell'intervista l'attore ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Spider-Man 3 e ha svelato che Ryan Reynolds gli ha regalato una cassa di gin.