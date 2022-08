Tom Holland saluta i social: 'Sono dannosi per la mia salute mentale'

Lo scorso Gennaio Tom Holland ha parlato del futuro di Spider-Man nel MCU. Nel frattempo il giovane attore ha girato altri progetti, come Uncharted, ed è al lavoro sulla serie The Crowded Room. Tuttavia prima di andare avanti con i suoi lavori, l'attore ha dichiarato di voler prendere una pausa dai social.

In un video pubblicato su Instagram l'interprete di Spider-Man ha ammesso di aver disinstallato le app di Twitter e Instagram dal suo cellulare. "Trovo che Instagram e Twitter siano sovrastimolanti, travolgenti", ha affermato il giovane attore. "Resto coinvolto ed entro in una spirale quando leggo cose su di me online e alla fine è molto dannoso per la mia salute mentale".

Holland ha avuto una certa difficoltà ad ammettere di aver bisogno di una pausa, cosa che ha già fatto in passato, arrivando ad eliminare completamente i suoi social. "In questo brevissimo ritorno su Instagram, ho pensato che sarebbe stato molto importante fare luce su un ente di beneficenza che sponsorizziamo e che è Stem4. Stem4 è un programma educativo incredibilmente innovativo. Le sue app pionieristiche, il suo sito web clinicamente consigliato e le sue conferenze sulla salute mentale hanno contribuito ad aiutare bambini che stavano soffrendo".

Si tratta di app gratuite, che l'attore elenca, spiegando quale sia il ruolo di ognuna di queste, come potete vedere nel video in fondo all'articolo. "Con The Brothers Trust sosteniamo questo ente di beneficenza perché pensiamo che sia una causa fantastica" continua Holland. "C'è un terribile stigma contro la salute mentale e so che chiedere aiuto e cercare aiuto non è una cosa di cui ci dovremmo vergognare, ma è molto più facile a dirsi che a farsi."

Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più su questa serie di app e sulle motivazioni che hanno portato Tom Holland a salutare i social per un po', guardate il video. Intanto, Holland compie 26 anni, e si dice grato della sua vita.