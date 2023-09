Tom Holland, salto alla Spider-Man dallo yacht: il post su Instagram conquista i fan

Tom Holland è al centro dei rumour, in particolare per la nuova serie di Daredevil. L’attore interprete di Spiderman, proprio come l’eroe, viene spesso fotografato, ma questa volta è stato lui a condividere sui social un suo momento privato.

Tom Holland ha condiviso su Instagram una foto spaventosa che lo mostra intento a saltare da quello che sembra essere un enorme yacht nell'oceano, quasi imitando l’Uomo Ragno. Il post è immediatamente diventato virale sul social, la foto ha raccolto ben più di un milione e mezzo di like. L’attore è stato tempestato di commenti da parte dei suoi fan, quasi 3500: c’è chi si è divertito a citare l’universo Marvel anche in questa situazione “Pov: sei Natasha Romanoff in Endgame”, chi ha dimostrato stima nei suoi confronti per il coraggio “Respect button per Tom holland”, e chi invece si è definito preoccupato per il gesto abbastanza sconsiderato dell’attore “Questa stron***ta non sembra per niente sicura”.

La star di Hollywood sembra essere molto spensierata e intenzionata a godersi tutto il tempo libero a sua disposizione. Infatti, dopo the Crowded Room, Tom Holland ha dichiarato che prenderà un anno di pausa dalla recitazione. Non è ancora chiaro se la sua scelta sia definitiva oppure no, in particolare a causa dei rumour che lo vedrebbero come comparsa nelle prossime serie Marvel.