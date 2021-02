Tom Holland sul suo ruolo in Cherry: 'Uno dei più difficili che abbia mai affrontato'

In arrivo su Apple TV+ il prossimo marzo, Cherry firmerà la prima collaborazione al di fuori del MCU tra Tom Holland e i fratelli Russo, questi ultimi al loro primo progetto dopo lo straordinario successo ottenuto da Avengers: Endgame.

"Stavo partecipando alla promozione di Avengers: Endgame, e Joe e Anthony mi hanno preso da parte per dirmi che avevano comprato i diritti di questo libro" ha dichiarato Tom Holland a Total Film, riferendosi all'omonimo romanzo di Nico Walker da cui è stato tratto Cherry. "Stavano pianificando di realizzarlo. Volevano che fossi il protagonista. Non mi hanno detto molto in realtà. Io gli ho semplicemente detto: 'Sentite, ragazzi, anche solo il fatto che mi stiate offendo un ruolo significa il mondo per me.' Erano a contatto con ogni tipo di attore, e sono state abbastanza fortunato da essere scelto."

Nel corso dell'intervista, che verrà pubblicata per intero sul nuovo numero della rivista (intanto in calce alla pagina potete trovare un'immagine inedita di Holland e la co-star Ciara Bravo), L'attore ha poi definito quello di Cherry "uno dei ruoli più difficili che abbia mai dovuto interpretare" per via delle sue estreme tematiche.

Per quanto riguarda i Russo, invece, i cineasti hanno spiegato come sono arrivati a scegliere Cherry come il loro prossimo progetto dopo Avengers: Endgame "Dopo aver ripreso fiato, e dopo essere usciti da quel film, qualcuno ci aveva consigliato un libro. Lo abbiamo letto e credo che abbia risolto tutti i nostri dubbi su come andare avanti e cosa fare in futuro."

Joe Russo ha poi rivelato che Walker "è cresciuto in molti degli stessi quartieri in cui abbiamo vissuto anche noi. Aveva circa 10 anni in meno. Ho anche lavorato nello suo stesso ristorante", motivo per cui tutti e tre hanno assistito in prima persona agli effetti della crisi deli oppioidi che ha colpito l'Ohio (tra gli altri) e fa da sfondo alla storia.

Qui potete trovare l'anteprima ufficiale di Cherry. Nel frattempo, vi ricordiamo che in questo periodo Holland è impegnato con le riprese di Spider-Man 3.