Tom Holland ruba oggetti di scena dai film Marvel Studios, e la Disney non lo sa

Durante una recente intervista con la BBC, Tom Holland ha confessato di aver rubato diversi oggetti di scena dai film Marvel Studios ai quali ha partecipato in questi anni.

Materiale per J Jonah Jameson, che da anni sostiene - evidentemente a ragione - che Spider-Man sia una minaccia per tutti: le dichiarazioni della giovane star non fanno che peggiorare la situazione, dato che a quanto pare gli oggetti confiscati vantano anche un certo valore.

"Ho preso un set di spara-ragnatele dal costume di Spider-Man, e la Marvel e la Disney non sono mai venuti a saperlo. Ora però lo sapranno. Ho anche gli occhiali di Tony Stark. Ho provato a prendere un costume integrale una volta, ma è un po' difficile andarsene da quei set così blindati set con l'abito di Spider-Man, la gente lo noterebbe".

Insomma, pare che dopo qualche anno Holland ha imparato come non spoilerare i film prima della loro uscita, ma ha convogliato la sua energia da ribelle in piccoli gesti di cleptomania. Che l'ingaggio nel film di Uncharted, in cui interpreterà un noto cacciatore di tesori, abbia influenzato la sua personalità? Chi può dirlo, ma quel che è certo è che quando inizieranno le riprese per Spider-Man 3 quest'estate l'attore avrà tutti gli occhi della sicurezza puntati su di lui.

