Tom Holland ha rivelato su Instagram l'identità della sua nuova ragazza!

A quanto pare Tom Holland, star del franchise di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ha finalmente rivelato ufficialmente la sua ragazza dopo settimane di voci e gossip.

L''annuncio' è arrivato nelle scorse ore sul proprio profilo del social network Instagram, tramite il quale l'interprete di Peter Parker ha confermato le recenti indiscrezioni su una possibile frequentazione con l'attrice Nadia Parkes: Holland finora aveva mantenuto privati i dettagli della sua vita sentimentale, ma qualche ora fa ha condiviso un'immagine proprio della Parkes sul suo profilo.

Allo stesso modo, quasi contemporaneamente, lei ha postato sulla propria pagina Instagram alcune foto che sembrerebbero essere state scattate proprio da Holland, per lo meno a giudicare dall'outfit sfoggiato dall'attrice, lo stesso in entrambi i post. Guardate in calce e giudicate voi stessi.

Vi ricordiamo che Tom Holland sta attualmente girando Uncharted, adattamento Sony dell'omonimo videogame per Playstation, e presto girerà il prossimo, attesissimo film della saga MCU di Spider-Man. L'attore ha recentemente affermato che i lavori sul nuovo capitolo della vita di Peter Parker saranno completati a febbraio, con il film che ha ottenuto una nuova data di uscita per dicembre 2021.

