Tom Holland rivela: 'Ho imparato come piangere a comando grazie a Benedict Cumberbatch'

Sicuramente tra le competenze fondamentali per un attore c’è quella di saper piangere a comando, ma non per tutti è così semplice. Tom Holland c’è riuscito grazie al consiglio di un collega molto famoso.

Tom Holland tornerà probabilmente per Spider-man 4, e nel frattempo ha confessato, durante l’evento per la fondazione della SAG-AFTRA, di aver sempre avuto difficoltà nelle scene in cui doveva mostrare le proprie emozioni, fino a quando il suo collega e amico Benedict Cumberbatch è intervenuto in suo aiuto:

“Questa cosa mi ha influenzato molto sul set, perché mi preoccupavo delle scene in cui dovevo piangere, mi preoccupavo così tanto che quasi pensavo di non riuscire a piangere. La tecnica che mi ha spiegato Benedict è questa specie di cosa che è in grado di fare con il diaframma, che è quasi come ridere. Probabilmente sto svelando i suoi segreti. Faceva questa cosa in cui simulava una risata e respirava molto velocemente e questo, credo, portava l'emozione in superficie e poi poteva semplicemente raccoglierla e cavalcare l'onda da lì. Ho iniziato a farlo e ora adoro le scene in cui devo piangere. Mi piace, mi sento davvero sicuro di me. È qualcosa che sento davvero di avere a portata di mano. Non devo più attingere a esperienze passate o a questioni personali, il che è davvero importante, soprattutto per uno show come questo (Riferendosi a The crowded room)".

E proprio a proposito di questa serie, Tom Holland ha rivelato che la serie Tv Apple The Crowded room è stata un incubo per lui.