Tom Holland rivela: 'Ho chiamato Robert Downey Jr. su Facetime, ma era in bagno!'

È ovviamente tempo di quarantena e distanziamento sociale anche per le celebrità, ma le star del Marvel Cinematic Universe non perdono di certo i contatti tra di loro. Anche se a volte il momento per una videochiamata può non essere il più opportuno, come è capitato a Tom Holland e Robert Downey Jr..

L'interprete di Spider-Man è stato recentemente ospite "virtuale" del Jimmy Kimmel Live di Jimmy Kimmel, e parlando di amicizie in quarantena, Tom ha rivelato qualche cuorisità sui suoi colleghi supereroi.

Non solo, il ragazzo sta chiacchierando con Jake Gyllenhaal e partecipando a dei quiz settimanali con i Fratelli Russo, ma Ryan Reynolds gli ha mandato una cassa di gin di sua produzione ("Un po' di amichevole Spider-Gin di quartiere per te", c'era scritto sull'etichetta).

Inoltre, Holland ha da poco contattato Robert Downey Jr. tramite FaceTime, anche se il momento non ha fornito probabilmente la reunion che sperava...

"Un paio di giorni fa ho chiamato Downey su FaceTime e... Beh, era al bagno" ha rivelato.

"Oh, interessante. Davvero romantico!" ha commentato Kimmel.

Quando si dice pessimo tempismo...

Durante il programma, Holland ha anche parlato delle riprese di Spider-Man, spiegando che al momento non sa ancora se queste verranno rimandate o meno, né, eventualmente, a quando.