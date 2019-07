Tom Holland rivela il curioso nickname che ha dato a Robert Downey Jr

Nel Marvel Cinematic Universe i personaggi di Iron Man e di Spider-Man sono praticamente inseparabili, e hanno costruito un solido legame nel corso del tempo. Non sorprende, quindi, che anche i due attori che li interpretano, Robert Downey Jr e Tom Holland, abbiano legato in modo particolare sul set.

E anche adesso che, con Avengers: Endgame, Tony Stark è uscito di scena, l’amicizia tra i due colleghi resta più che solida. Spider-Man: Far from home sarà il primo film del MCU senza Iron Man (la cui presenza si sentirà comunque, in un modo o nell’altro), e l’assenza dell’amico è mentore sarà una delle difficoltà con cui Peter Parker dovrà fare i conti. Tom Holland, invece, continua a sentire Robert Downey Jr, e alla premiere del nuovo Spider-Man ha dichiarato di averci parlato anche la sera prima. Il giovane attore ha anche rivelato il nickname con cui l’amico è salvato nella rubrica del suo cellulare. “Nel mio telefono è The Godfather (il Padrino)” ha detto. “Sì, è qualcosa come RDJ il Padrino. È così che ce l’ho in rubrica.”

Un soprannome appropriato, non c’è che dire. Non sappiamo se Robert Downey Jr conosca il nickname affibbiatogli da Holland, ma crediamo proprio che lo amerebbe.

Di sicuro, anche adesso che Iron Man è andato via per sempre, la sua eredità è presente nel Marvel Cinematic Universe, che non sarebbe lo stesso posto se non ci fosse stato lui.

Vedremo come se la caverà Peter Parker senza Iron Man. È finalmente arrivato il martedì dell’uscita di Spider-Man: Far from home, che nei prossimi giorni uscirà anche nei cinema italiani.