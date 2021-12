Tom Holland riproduce il meme di Paul Rudd durante un'intervista!

Manca sempre meno all'uscita di No Way Home, e ultimamente Tom Holland sta parlando del suo Spider-Man in diverse interviste. L'ultimo canale ad averlo ospitato è Hot Ones, che generalmente propone una sfida tra le celebrità e delle piccanti ali di pollo. Qui Tom Holland ha riprodotto il celebre meme di Paul Rudd.

Holland ha infatti guardato il conduttore del video in questione e ha pronunciato il celebre "Look at us" dell'attore di Ant-Man. Tutto ciò mentre cercava di sopravvivere dopo aver mangiato le piccantissime ali di pollo a lui offerte. Potrete vedere il momento nel video in fondo all'articolo.

Holland, ovviamente, ha perso la sfida con le ali di pollo, ma ha comunque rilasciato dichiarazioni interessanti nel corso dell'intervista. Ad esempio ha parlato dell'entusiasmo di Alfred Molina per i tentacoli in CGI.

La star ha anche parlato del suo tentativo di entrare nella top degli attori più sexy di Hollywood, come il collega Paul Rudd. Tuttavia, ha chiarito, non tutti credono che potrebbe farcela. "Mentre andavo per la mia ultima audizione, ero in auto, ero davvero nervoso, e c'era questo autista, un ragazzo adorabile, ma forse troppo... onesto? Era tipo seduto lì in macchina, e stava chiacchierando con me , chiacchiera, chiacchiera, e sai io sono una persona educata, ma avevo voglia di dirgli 'Amico, per favore, stai zitto, sto cercando di provare le mie battute.' E mi guardava allo specchio e lo stava regolando, quando mi fa 'Sì', ed era seduto mentre mi guardava in modo imbarazzato. E mi dice, 'Sai ragazzo, penso che lo otterrai.' E io tipo 'Davvero?! Perché?!' Ero entusiasta di sentirlo. Continua 'Sai una cosa? Credo che lo otterrai perché il ragazzo che ho appena portato lì è così bello.'" Probabilmente Holland avrà ancora un po' di strada da fare per raggiungere il collega!