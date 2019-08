Tom Holland ha ringraziato Sony e Marvel per aver reso Spiderman speciale

Dopo la partecipazione al D23 in cui ha riservato un saluto criptico ai fan, Tom Holland ha partecipato al Keystone Comic Con, dove ha parlato di cosa ha reso speciale il suo Spiderman, riservando parole di ringraziamento sia per Sony che Marvel, senza dimenticare il regista Jon Watts.

Sul palco della conferenza non c'è stato spazio per discutere della fine dell'accordo di collaborazione tra Sony e Marvel per continuare a produrre insieme i film del franchise dell'Uomo Ragno, ma Holland ha comunque potuto parlare della sua esperienza con il personaggio il cui futuro nel MCU è tutto da rivelare.



Alcuni fan hanno chiesto all'attore cosa lo differenziasse dalle precedenti incarnazioni del supereroe, in particolare Tobey Maguire e Andrew Garfield.

"Ero molto più giovane di quanto lo erano Tobey e Andrew", ha dichiarato Holland. "Abbiamo cercato di fare un film su un ragazzo normale con problemi inusuali". Ciò che ha reso speciale il suo Spiderman è il fatto che "si tratta del supereroe con cui è più facile identificarsi. Tony Stark è un miliardario, Captain America è un super soldato, Thor è un dio. Peter, invece, è soltanto un ragazzino del Queens".

L'attore ha poi riservato parole di elogio per il regista Jon Watts: "una cosa che ha fatto molto bene è stato introdurre un gruppo tanto diversificato di amici del personaggio. Ognuno può identificarsi nei nostri film in qualche modo".

Holland ribadisce infine che l'essere differente dagli altri Spiderman non è solo merito della sua prova attoriale: "non è stata la mia presenza a renderlo così diverso. Sono stati i creativi della Sony, della Marvel e Jon Watts".

In questi giorni, Holland ha anche dichiarato di sentirsi molto legato alla storia di Spider-Man 3.