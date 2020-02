Tom Holland ringrazia la Disney e Chris Pratt per il lavoro su Onward

Onward, il nuovo film della Pixar Animation, arriverà nei cinema italiani dal prossimo 5 marzo, ma il film d'animazione con Tom Holland e Chris Pratt è già stato presentato alla stampa americana.

Dopo la premiere, Holland è passato per la sua pagina del social network Instagram per condividere alcune foto del grande evento, e nella didascalia del post ha ringraziato la Disney per questa opportunità da sogno, che l'ha reso "il ragazzo più fortunato che ci sia".

Potete trovare il post originale in calce all'articolo, mentre qui sotto la sua tradizione:

"È bello nella vita fissare obiettivi e avere traguardi. Uno di questi per me era far parte di un film Pixar e non riesco proprio a credere che sia diventato realtà. Grazie alla Disney per avermi reso ancora una volta il ragazzo più fortunato che ci sia. Onward è un film sulla famiglia e la fratellanza ed è esattamente in questo modo che dovreste guardarlo. Prendete i vostri familiari e portateli a vedere Onward ... lo adorerete. E inoltre Chris Pratt è davvero divertente in questo film - Sono così felice che abbiamo potuto lavorare di nuovo insieme, amico".

Onward è il secondo film d'animazione per Tom Holland, che già l'anno scorso aveva lavorato a Spie Sotto Copertura con Will Smith. In qualità di doppiatore, la star del Marvel Universe ha lavorato anche nel recente Dolittle con Robert Downey Jr. e nel 2010 per la versione statunitense di Arietty di Hiromasa Yonebayashi.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nuova clip ufficiale di Onward e alle prime recensioni statunitensi.