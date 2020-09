Tom Holland riguarda Spider-Man: Homecoming e rivela la sua scena preferita

Nell'attesa che tutto ritorni alla normalità e che abbiano inizio le riprese del terzo film Marvel su Spider-Man, Tom Holland ha passato l'ultimo periodo conquistato dalla nostalgia per il passato. L'attore ha infatti riguardato con emozione il suo primo film in solitaria, Spider-Man: Homecoming, rivelando anche la sua scena preferita.

Holland, molto attivo sui social network e nel dialogo con i propri e giovani fan, ha raccontato anche del suo prossimo film Uncharted e ha condiviso la sua scena preferita di Homecoming dopo aver rivisto il film di recente: "Mi sono svegliato questa mattina super-nostalgico e pensando al passato, così ho deciso di mettermi seduto e riguardare Spider-Man: Homecoming solo per continuare con questa sensazione".

L'attore ha quindi rivelato il suo momento preferito di tutta la pellicola. Sarebbe la sequenza in cui Peter Parker si intrufola silenziosamente e senza fare il minimo rumore nella sua camera da letto, salvo poi scoprire che il suo miglior amico Ned ha assistito a tutta la scena, scoprendo la sua identità segreta: "A mani basse la sequenza più cool che abbia mai girato in vita mia".

Holland ha spiegato: "1. Era incredibilmente difficile. 2. Ci sono voluti mesi di preparazione per capire come far funzionare il sistema di cavi. 3. E' tutta contenuta in una ripresa. 4. Che altro? L'operatore di macchina doveva essere in un punto specifico. Jacob doveva lasciar cadere la cosa al momento perfetto. C'era così tanto in ballo".

Spider-Man 3 ha una data d'uscita fissata al 17 dicembre 2021, ma questa potrebbe essere rinviata a causa dei ritardi di produzione e degli slittamenti degli altri film Marvel Studios. Black Widow fissato al 6 novembre prossimo potrebbe slittare e così gli altri film: Gli Eterni a febbraio, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a maggio e così via...