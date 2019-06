Tom Holland recidivo: l'attore continua a spoilerare Avengers: Endgame!

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Nonostante siano passati mesi dall'uscita di Avengers: Endgame nelle sale, Tom Holland non sembra aver intenzione di ritirarsi dalla sua ben avviata carriera come spoileratore seriale. L'ultimo episodio è accaduto durante il Graham Norton Show, lo scorso venerdì sera.

Durante un'ospitata per presentare il prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home, Tom Holland ha infatti parlato di come alcuni dettagli del film siano connessi molto strettamente agli eventi di Avengers: Endgame. L'attore, naturalmente, non si è posto troppi problemi ad essere piuttosto specifico.

"Il film è un continuo diretto di Avengers: Endgame, così assistiamo alle ramificazioni delle conseguenze della morte di Tony Stark" ha esordito Holland, per la gioia dei fan che non hanno ancora visto il film. L'attore, però, stavolta non ha voluto scusarsi: "Chiedo scusa se qualcuno non avesse visto il film! Ma se non l'avete visto allora vivete sotto una roccia, siamo onesti!" ha sbottato l'interprete di Peter Parker.

Qualche ragione al povero Tom stavolta possiamo darla: non aver visto Avengers: Endgame dopo tutto questo tempo senza aver ricevuto spoiler è cosa praticamente impossibile e, in tal caso, sarebbe cosa piuttosto saggia tenersi a debita distanza da ogni apparizione di Holland, personaggio non proprio noto per la sua discrezione!

Per chi volesse recuperarlo, comunque, Avengers: Endgame è di nuovo nelle sale con alcune scene inedite. Ecco, invece, quali contenuti speciali troveremo nell'edizione blu-ray.