Per Tom Holland rappresentare Mysterio è stato un grosso rischio

Di villain ne abbiamo visti tanti nel corso del Marvel Cinematic Universe: alcuni decisamente riusciti, come il Thanos di Josh Brolin o il Loki di Tom Hiddleston nel primo Avengers, altri magari un po' sottotono (vedi alla voce Ultron). Tom Holland, però, ha le idee chiare su quale fosse il più rischioso da trasporre sul grande schermo.

Secondo l'attore di Spider-Man, infatti, la scelta di inserire Mysterio in Spider-Man: Far From Home è da considerarsi come un vero e proprio atto di coraggio da parte di Marvel, che ha voluto prendersi la responsabilità di portare al cinema un personaggio difficilissimo con il quale, non a caso, nessun regista aveva mai avuto il coraggio di confrontarsi.

"Mysterio è chiaramente un rischio. Basta che diate uno sguardo alle illustrazioni, non è un personaggio facile a cui dare vita ed è semplice capire perché, nei film precedenti, nessuno si sia preso il rischio di rappresentare Mysterio. E amo il fatto che Marvel e Jon Watts siano stati talmente folli da farsi carico di questo compito" ha dichiarato Holland.

Che siate d'accordo o meno con la sua opinione, siamo abbastanza certi che abbiate comunque provato empatia con il buon Tom vedendolo esultare per la conferma di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. L'attore non ha nascosto la sua gioia, così come non l'ha nascosta la sua collega Zendaya.