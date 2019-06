Tom Holland e quello spoiler su Endgame rivelato a Zendaya e Jacob Batalon

Tom Holland è diventato famigerato tra gli attori del MCU per la sua propensione allo spoiler. Non lo fa certo apposta, anzi è un segno del suo genuino entusiasmo per essere tra gli eroi dei film Marvel. A volte, però, il protagonista di Spider-Man: Far from home si lascia prendere un po’ troppo la mano.

Come si sa, molti aspetti della storia di Far from home derivano direttamente dagli eventi di Avengers: Endgame, motivo per cui sono stati tenuti segreti il più a lungo possibile per agevolare chi non avesse ancora visto il quarto Avengers. Ma se in giro c’è Tom Holland, ogni precauzione diventa inutile.

I co-protagonisti di Spider-Man: Far from home Zendaya e Jacob Batalon hanno rivelato a MTV News di aver subito uno spoiler su Avengers: Endgame da Tom Holland. “È successo molto tempo fa” ha detto Batalon. “Non ha detto: ehi, amico, sediamoci, c’è qualcosa di cui parlare", ma si è semplicemente lasciato scappare una rivelazione molto importante come se niente fosse, lasciando lui e Zendaya “storditi e con il cuore spezzato.”

Nonostante tutto, come si nota nel video i due attori raccontano divertiti l’aneddoto, lasciando intendere che l’amicizia con Holland non può essere certo rovinata da un episodio del genere.

Spider-Man: Far from home, che avrebbe dovuto contenere anche un omaggio a Star Wars, sarà al cinema dal 2 luglio. Il film, come ha confermato Kevin Feige, concluderà la Infinity Saga.